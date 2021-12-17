Преступный экспорт древесины принес Украине ущерб минимум на 15 млн грн

13:00 01 Апрель Киев, Украина

Начиная с 2020 года мошенники вывозили ежемесячно по 8-10 фур с пиломатериалами из карпатской ели, незаконная порубка деревьев осуществлялась в Ивано-Франковской и Черновицкой областях.





По оперативной информации, мошенническую схему организовали предприниматели из Ивано-Франковской и Черновицкой областей.



Для легализации дельцы использовали механизм повторного использования товарно-транспортных накладных на древесину. Ряд аффилированных предпринимателей скупала использованную документацию и перепродала ее для повторного использования. На основании этих накладных экспортеры легализовали незаконно срубленный лес и получали сертификат о происхождении древесины, необходимый для продажи за границу.



Оперативники спецслужбы задержали на границе две фуры с незаконным грузом. Об этом сообщает пресс-служба СБУ По оперативной информации, мошенническую схему организовали предприниматели из Ивано-Франковской и Черновицкой областей.Для легализации дельцы использовали механизм повторного использования товарно-транспортных накладных на древесину. Ряд аффилированных предпринимателей скупала использованную документацию и перепродала ее для повторного использования. На основании этих накладных экспортеры легализовали незаконно срубленный лес и получали сертификат о происхождении древесины, необходимый для продажи за границу.Оперативники спецслужбы задержали на границе две фуры с незаконным грузом.



Правоохранители провели 14 обысков по адресам нелегальных производств и вырубок на территории Ивано-Франковской и Черновицкой областей. Изъяты пиломатериалы с сопроводительной поддельной документации, лес-кругляк без соответствующих документов, финансово-хозяйственной и бухгалтерской документации, доказывающих проведения сделки.



Продолжается расследование уголовного производства по признакам совершения преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 209, ст. 246, ч. 1, 3 ст. 358 (пособничество в легализации имущества, полученного преступным путем; незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса; подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.



Разоблачение противоправной деятельности проводилось при координации Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБ Украины совместно с Управлением СБУ в Ивано-Франковской области и с ГУ ГФС в области под процессуальным руководством Ивано-Франковской областной прокуратуры.