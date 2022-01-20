Преступный дуэт киевлянок вербовал за границу украинок для предоставления секс-услуг. Фото

В Киевской области правоохранители разоблачили международный канал торговли людьми. Члены преступной группировки вербовали украинских девушек в иностранные публичные дома, в частности в Стамбуле.
Об этом сообщила пресс-служба Полиции Киевщины.
Отмечается, что девушкам, у которых был опыт работы в модельном бизнесе, предлагали работу эскорта с последующим предоставлением сексуальных услуг. Преступную схему разоблачили именно при попытке отправки за границу двух украинок.
Отмечается, что девушкам, у которых был опыт работы в модельном бизнесе, предлагали работу эскорта с последующим предоставлением сексуальных услуг. Преступную схему разоблачили именно при попытке отправки за границу двух украинок.
Как поступали преступники. Трафикеры размещали объявления о высокооплачиваемой работе за границей для женщин. Заработную плату предлагали в размере $5 тыс. за две недели. Жертвами злоумышленниц становились студентки, попавшие в сложное материальное положение. Злодейки предлагали трудоустройство с последующим предоставлением сексуальных услуг в городе Стамбул и быстрый заработок.
Злоумышленники снабжали девушек билетом на самолет и жильем в бюджетных отелях. В день девушки обслуживали от пяти до семи клиентов.
В ходе обысков правоохранители изъяли вещественные доказательства и черновые записи, свидетельствующие о том, что за границу отправили более 30 человек. Возраст девушек составлял от 20 до 30 лет.
Злоумышленники снабжали девушек билетом на самолет и жильем в бюджетных отелях. В день девушки обслуживали от пяти до семи клиентов.
В ходе обысков правоохранители изъяли вещественные доказательства и черновые записи, свидетельствующие о том, что за границу отправили более 30 человек. Возраст девушек составлял от 20 до 30 лет.
Правоохранители задержали 38-летнюю организаторку. Ей сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 149 (Торговля людьми) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает заключение сроком от пяти до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой. О судьбе другой злоумышленницы не сообщается.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии