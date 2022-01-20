Преступный дуэт киевлянок вербовал за границу украинок для предоставления секс-услуг. Фото

11:56 20 Январь Киев, Украина

Киевской области правоохранители разоблачили международный канал торговли людьми. Члены преступной группировки вербовали украинских девушек в иностранные публичные дома, в частности в Стамбуле.

Об этом сообщила пресс-служба Полиции Киевщины.



Отмечается, что девушкам, у которых был опыт работы в модельном бизнесе, предлагали работу эскорта с последующим предоставлением сексуальных услуг. Преступную схему разоблачили именно при попытке отправки за границу двух украинок.

«Организовали «бизнес» 38-летняя и 42-летняя жительницы Бориспольского района. У женщин были связи за рубежом, в том числе в развлекательной сфере. Работал преступный дуэт больше года. Одна из координаторов подыскивала женщин и занималась вербовкой, а другая отвечала за логистику, документы и финансы», – говорится в сообщении областного главка полиции.

Как поступали преступники. Трафикеры размещали объявления о высокооплачиваемой работе за границей для женщин. Заработную плату предлагали в размере $5 тыс. за две недели. Жертвами злоумышленниц становились студентки, попавшие в сложное материальное положение. Злодейки предлагали трудоустройство с последующим предоставлением сексуальных услуг в городе Стамбул и быстрый заработок.



Злоумышленники снабжали девушек билетом на самолет и жильем в бюджетных отелях. В день девушки обслуживали от пяти до семи клиентов.



В ходе обысков правоохранители изъяли вещественные доказательства и черновые записи, свидетельствующие о том, что за границу отправили более 30 человек. Возраст девушек составлял от 20 до 30 лет.

«Каждая «работница» отдавала «работодателям» до 50% заработка. За рекламу своих услуг за границей девушки платили отдельно. У трафикеров изъяли черную бухгалтерию, где на каждую из девушек был заведен «профайл» с учетом израсходованных средств на жилье, транспорт, рекламу и процент, который организаторы уже возместили», – сообщили в полиции.

Правоохранители задержали 38-летнюю организаторку. Ей сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 149 (Торговля людьми) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает заключение сроком от пяти до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой. О судьбе другой злоумышленницы не сообщается.