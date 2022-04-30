Преступная схема на 5 млрд: СБУ предотвратила незаконную приватизацию 45 санаториев

17:37 29 июля Киев, Украина

СБУ заблокировала схему незаконной приватизацию 45 государственных санаториев, которые были незаконно выведены из госсобственности в прошлом году.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

По материалам кибердепартамента СБУ Печерский районный суд г. Киева наложил арест на 45 комплексов ориентировочной стоимостью 5 млрд грн. Все они были незаконно выведены из государственной собственности в прошлом году.



"Это вынужденный шаг, чтобы остановить преступную схему и не допустить государственных убытков от незаконной приватизации государственных санаториев и объектов недвижимости, которые находятся на балансе профсоюзов.



Сегодня СБУ, ГБР и Офис генпрокурора провели новую серию обысков, чтобы получить очередные доказательства противоправной деятельности злоумышленников. Они прошли в помещениях ЧАО "Укрпрофтур", ЧАО "Укрпрофздравница" и Федерации профсоюзов Украины", говорится в сообщении.



В ходе обысков по всей территории Украины изъято большое количество документов, которые имеют важное значение для досудебного расследования.



По версии следствия, злоумышленники создали действенную схему отчуждения государственного имущества. Она заключается в занижении рыночной стоимости объекта в десятки раз и осуществлении покупателем минимальной официальной оплаты без согласования с Фондом государственного имущества. Это приводило к причинению убытков государству в особо крупных размерах.



Потенциальная сумма неправомерной выгоды, которую получали должностные лица этих обществ, составляет примерно 50% за объект от его реальной стоимости. При этом реализация имущества осуществлялась родственникам или лицам, с которыми достигнуто предварительное согласие.



Задокументировано незаконное выведение из госсобственности таких объектов, как Санаторий "ЖОВТЕНЬ" (Конча-Заспа), курортные санатории в Одессе и Одесской области, больше 15 санаторных объектов в курортном городе Очаков Николаевской области, дом в городе-курорте Моршин и др.



В СБУ напомнили, что 26 мая проходила предыдущая серия обысков.



Сейчас кибердепартамент СБУ совместно с Офисом Генерального прокурора и ГБР осуществляют досудебное расследование по данным фактам сразу согласно 3 статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 367 (служебная халатность).



Следствие продолжается.