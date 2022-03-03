Преступления России против Украины: авиаудар по жилому массиву в центре Чернигова

Атаки российских оккупантов по Чернигову продолжаются. Около 12:30 оккупанты нанесли удар по многоэтажному жилому массиву в Чернигове.
Об этом сообщают в Черниговской ОГА
В результате многие многоквартирные дома повреждены, выбиты окна, повреждены стены, кровли, балконы, кое-где уничтожены стены и
перекрытия.. На месте работают спасатели, информация о жертвах и пострадавших уточняется.
Поблизости нет НИКАКИХ военных объектов. В то же время рядом находятся больницы, несколько школ и детсадов, десятки многоэтажек.
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