Преступления против журналистов: 10 дел отправлено на рассмотрение суда

06:12 16 Сентябрь Киев, Украина

Директор Департамента коммуникации МВД Артем Шевченко сообщил, что Национальная полиция Украина направила в суд 10 дел в преступлениях против журналистов.



«В течение 2020 полиция зарегистрировала 148 уголовных производств, связанных с препятствием законной профессиональной деятельности журналистов из которых 111 — ст. 171 УК Украины, 37 — ст. 345-1 УК Украины. По результатам проведенного расследования в суд направлено обвинительные акты в 10 уголовных производствах», — добавил Артем Шевченко.



По состоянию на 11 сентября полиция расследует еще 77 уголовных производств.



По 171 статье УК — расследуется 55 дел,

По статье 345-1 — 22 дела

45 дел расследуют подразделения дознания,

31 — следствие, в частности: Винницкая — 5, Волынская — 1, Днепропетровская — 2, Донецкая — 3, Закарпатская — 1, Киевская — 7, Луганская — 2, Львовская — 9, г.. Киев — 19, Николаевская — 1, Одесская — 11 Полтавская — 1 Ровенская — 1, Сумская — 1, Харьковская — 5, Херсонская — 3, Хмельницкая — 1, Черновицкая — 1, Черниговская — 2 области.

В трех из них было установлено лицо, совершившее преступление.



«То есть процесс идет и следственные органы не стоят на месте», — убеждает Артем Шевченко.



Однако по состоянию на 15 сентября является 158 уголовных производств, начатых в прошлые годы.