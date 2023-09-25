Пресечен незаконный ввоз в Украину iPhone 15 Pro на 2,8 миллиона гривен

Государственная пограничная служба Украины и Государственная таможенная служба Украины пресекли несколько попыток незаконного ввоза техники в Украину. На пунктах пропуска "Рава-Русская" и "Шегини" во Львовской области и "Порубное" на Буковине изъяли смартфоны iPhone 15 Pro на 2,8 миллиона гривен.
Об этом сообщают пресс-служба ГПСУ, а также Львовской и Черновицкой таможен.
По данным Львовской таможенной службы, 25 сентября в пункт пропуска Рава-Русская — Гребенное из Польши приехал автомобиль BMW. Водитель, 33-летний житель Львовской области, указал в декларации, что перевозит только личные вещи. Но при осмотре машины таможенники и пограничники обнаружили 33 незадекларированных смартфона.
Другой случай - когда в автомобиле Opel, который ехал из Польши через "Шегини", в вещах водителя обнаружили два IPhone 15 Pro Max.
Согласно ч. 2 ст. 471 Таможенного кодекса Украины, на мужчин составили админпротоколы, а незадекларированные телефоны изъяли. Их общая стоимость – около 2,2 млн грн.
Как пишет Черновицкая таможня, того же 25 сентября гражданка Украины и гражданин США пешком переходили румынско-украинскую границу через пункт пропуска Порубное Сирет по своим частным делам. Они выбрали полосу "зеленый коридор".
Во время таможенного контроля у мужчин и женщин нашли 8 незадекларированных мобильных телефонов IPhone 15 Pro Max. Технику изъяли. По предварительной оценке таможни стоимость этих восьми мобильных телефонов составляет 584 тысячи грн. В этом случае также обнаружили признаки правонарушения ч. 2 ст. 471 Таможенного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает штраф в размере 30% стоимости товаров.
Другой случай - когда в автомобиле Opel, который ехал из Польши через "Шегини", в вещах водителя обнаружили два IPhone 15 Pro Max.
Согласно ч. 2 ст. 471 Таможенного кодекса Украины, на мужчин составили админпротоколы, а незадекларированные телефоны изъяли. Их общая стоимость – около 2,2 млн грн.
Как пишет Черновицкая таможня, того же 25 сентября гражданка Украины и гражданин США пешком переходили румынско-украинскую границу через пункт пропуска Порубное Сирет по своим частным делам. Они выбрали полосу "зеленый коридор".
Во время таможенного контроля у мужчин и женщин нашли 8 незадекларированных мобильных телефонов IPhone 15 Pro Max. Технику изъяли. По предварительной оценке таможни стоимость этих восьми мобильных телефонов составляет 584 тысячи грн. В этом случае также обнаружили признаки правонарушения ч. 2 ст. 471 Таможенного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает штраф в размере 30% стоимости товаров.
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