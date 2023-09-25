Пресечен незаконный ввоз в Украину iPhone 15 Pro на 2,8 миллиона гривен

18:41 25 сентября Киев, Украина

Государственная пограничная служба Украины и Государственная таможенная служба Украины пресекли несколько попыток незаконного ввоза техники в Украину. На пунктах пропуска "Рава-Русская" и "Шегини" во Львовской области и "Порубное" на Буковине изъяли смартфоны iPhone 15 Pro на 2,8 миллиона гривен.

Об этом сообщают пресс-служба ГПСУ , а также Львовской и Черновицкой таможен.

"Пограничники предотвратили попытки незаконно ввезти айфоны . Во всех случаях граждане тайком пытались ввезти яблочные гаджеты в Украину, не декларировав их", — пишет Госпогранслужба.

По данным Львовской таможенной службы, 25 сентября в пункт пропуска Рава-Русская — Гребенное из Польши приехал автомобиль BMW. Водитель, 33-летний житель Львовской области, указал в декларации, что перевозит только личные вещи. Но при осмотре машины таможенники и пограничники обнаружили 33 незадекларированных смартфона.



Другой случай - когда в автомобиле Opel, который ехал из Польши через "Шегини", в вещах водителя обнаружили два IPhone 15 Pro Max.



Согласно ч. 2 ст. 471 Таможенного кодекса Украины, на мужчин составили админпротоколы, а незадекларированные телефоны изъяли. Их общая стоимость – около 2,2 млн грн.



Как пишет Черновицкая таможня, того же 25 сентября гражданка Украины и гражданин США пешком переходили румынско-украинскую границу через пункт пропуска Порубное Сирет по своим частным делам. Они выбрали полосу "зеленый коридор".



Во время таможенного контроля у мужчин и женщин нашли 8 незадекларированных мобильных телефонов IPhone 15 Pro Max. Технику изъяли. По предварительной оценке таможни стоимость этих восьми мобильных телефонов составляет 584 тысячи грн. В этом случае также обнаружили признаки правонарушения ч. 2 ст. 471 Таможенного кодекса Украины.



Санкция статьи предусматривает штраф в размере 30% стоимости товаров.