Преподавателя запорожского колледжа обвиняют в сексуальных домогательствах

15:11 17 Январь Киев, Украина

Полиция начала проверять информацию о сексуальных домогательствах одного преподавателя запорожского колледжа.



В полиции говорят, что такую информацию обнародовал местный интернет-паблик. Там пишут о том, что преподаватель уже долго домагается

студенток колледжа. По словам студентов, руководство заведения «покрывает» этого преподавателя.

По предварительной информации, речь идет о преподавателе Запорожского электротехнического колледжа Виталия Гончаренко.

В одном из пабликов также опубликовали видео, где нетрезвый преподаватель рассказывает, какие сексуальные действия ожидают от своих студенток. Одной из них он говорит, что она «страшненькая», поэтому он не будет ее добиваться.



В полиции отмечают, что раньше не получали обращений на этот счет. В настоящее время идет проверка.