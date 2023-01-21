Премьер-министр оштрафован за не пристегнутый ремень безопасности

08:44 21 января Киев, Украина

Британский премьер Риши Сунак снимал видео для Instagram в автомобиле, не пристегнувшись ремнем безопасности. За это патрульная полиция графства Ланкашир его оштрафовала. Об этом в пятницу, 20 января, сообщает BBC.

Издание уточняет, что 42-летний политик снимали видео для своих социальных сетей на заднем сидении автомобиля.

Ролик записывался для аккаунта Сунака в Instagram. На нем видно, как политик поворачивается к камере без ремня безопасности, чтобы рассказать о программе улучшения работы правительства.

Этот ролик попал на глаза полицейским графства. Правоохранители заявили, что глава британского правительства признал свою ошибку и принес извинения. Также ему придется заплатить штраф.

В Британии человек может быть оштрафован на сумму до 500 фунтов стерлингов за не пристегнутый ремень безопасности, кроме исключительных случаев - например работников экстренных служб, пассажиров такси или когда водитель сдает задним ходом.

Какой именно штраф выписали Сунаку, в полиции Ланкашира не уточняют.

Напомним, в Польше украинец всего за сутки получил штрафов на более чем 55 тысяч грн.

Отметим, суд обязал бывшего президента США Дональда Трампа и его адвокатов выплатить более 937 000 долларов штрафа за иск против бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон.