Представитель "Единой России" предложил вооружить оккупационные режимы ДНР и ЛНР

15:01 26 Январь Киев, Украина

Вицеспикер верхней палаты Федерального собрания РФ Андрей Турчак призвал российские власти поддержать оккупационные режимы ОРДЛО, направив им некоторые виды вооружения.





Российский политик, секретарь генсовета провластной партии Об этом сообщает российское информагентство ТАСС.Российский политик, секретарь генсовета провластной партии «Единая Россия» , в частности, заявил, что Украина якобы готовит военную агрессию по отдельным районам Луганской и Донецкой областей.

«Считаю, что в этих условиях Россия должна оказать Луганской и Донецкой «народным республикам» необходимую помощь в виде поставок отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности и сдерживания явно готовящейся Киевом военной агрессии», – заявил он.

Ранее о якобы подготовке Украины к проведению военной операции на Донбассе также заявлял главарь «ДНР» Денис Пушилин. Он сообщил российским СМИ, что вооруженные формирования оккупационного режима уже провели ряд учений и отработали совместные действия между экстренными службами.