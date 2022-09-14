Представилась волонтером: в Запорожье задержали агента ФСБ с позывным "007"

"Эта жительница временно оккупированного Пологовского района Запорожской области была завербована спецслужбами рф еще в начале полномасштабного вторжения. От своего российского куратора она получила позывной 007 и инструктаж по ведению разведывательно-подрывной деятельности на территории региона", — говорится в сообщении.