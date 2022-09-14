Представилась волонтером: в Запорожье задержали агента ФСБ с позывным "007"

В Запорожье правоохранители задержали женщину, которая прибыла в город под "легендой" волонтера, а на самом деле выполняла задачи рф по выявлению дислокации подразделений ВСУ.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
Для маскировки своих действий женщина представлялась местным волонтером.
Сначала на временно оккупированной территории она собирала данные об участниках партизанского движения на Юге для их дальнейшего обнаружения.
Следующей ее задачей было налаживание контактов с украинскими защитниками, чтобы установить места дислокации и перемещения подразделений ВСУ. Для этого она выехала с временно оккупированной территории в Запорожье.
Полученные координаты, а также данные о количестве личного состава и техники сил обороны она планировала передавать оккупантам через специально созданный анонимный Телеграмм-канал.
Следователи СБУ сообщили женщине о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения. Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей.
Сначала на временно оккупированной территории она собирала данные об участниках партизанского движения на Юге для их дальнейшего обнаружения.
Следующей ее задачей было налаживание контактов с украинскими защитниками, чтобы установить места дислокации и перемещения подразделений ВСУ. Для этого она выехала с временно оккупированной территории в Запорожье.
Полученные координаты, а также данные о количестве личного состава и техники сил обороны она планировала передавать оккупантам через специально созданный анонимный Телеграмм-канал.
Следователи СБУ сообщили женщине о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения. Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей.
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