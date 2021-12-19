Предприятие для утилизации медотходов с Киевщины сбрасывало шприцы под открытым небом

15:16 01 Декабрь Киев, Украина

Правоохранители разоблачили в Киевской области злоумышленников, подозреваемых в загрязнении окружающей среды медицинскими отходами.



Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.



Группировка, действовавшая под прикрытием предприятия по утилизации, в течение прошлого и текущего года собирала, в частности, пробирки с кровью и другими биологическими жидкостями, медицинские перчатки, шприцы, иглы, бинты и люминесцентные лампы. В общей сложности злоумышленники получили более 6 тысяч тонн отходов, которые вместо сжигания бросали под открытым небом на Киевщине, Николаевщине и Львовщине.



К деятельности оказались причастны директор предприятия и четверо его сообщников.



В апреле 2021-го лицензию на операции по обращению с опасными отходами у дельцов аннулировали, однако они продолжали заключать договоры об утилизации и получили таким образом более полумиллиона гривен от клиентов.



Директора предприятия вместе с сообщниками упрекают в нарушении санитарных правил и норм, а отдельно руководителю выдвинули подозрение еще и по статье по завладению имуществом в крупных размерах. За совершенное им грозит заключение сроком до двенадцати лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или вести определенную деятельность сроком до трех лет.