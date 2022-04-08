Предприниматели перекрыли трассу Краматорск-Славянск

Предприниматели, протестующие против введения кассовых аппаратов для малого бизнеса, перекрыли Трассу Краматорск-Славянск.
Об этом сообщил участник акции в своих соцсетях во вторник, 10 ноября.
Отмечается, что около 150 автомобилей застряли в пробке. Участники акции пропускают только автомобили скорой помощи и рейсовые автобусы.
Акция была согласована с полицией.
Краматорский городской голова Андрей Панков встретился с активистами из числа предпринимателей, о чем он написал в своем Facebook.
Мэр прокомментировал ситуацию.
Он отметил, что, по словам предпринимателей, их возмущение вызвано началом применения регистраторов расчетных операций и несовершенством этой процедуры.
Он добавил, что сегодня городские власти договорились с предпринимателями о следующем: отдел торговли совместно с предпринимателями составит письмо с подробным перечнем вопросов и требованиями протестующих, которое будет отправлено в Верховную Раду и Офис президента.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии