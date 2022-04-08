Предприниматели перекрыли трассу Краматорск-Славянск

18:24 10 ноября Киев, Украина

Предприниматели, протестующие против введения кассовых аппаратов для малого бизнеса, перекрыли Трассу Краматорск-Славянск.



Об этом сообщил участник акции в своих соцсетях во вторник, 10 ноября.





Отмечается, что около 150 автомобилей застряли в пробке. Участники акции пропускают только автомобили скорой помощи и рейсовые автобусы.

«ФОПы вынуждены будут закрываться, просто не по силам будет работать. 5 миллионов граждан Украины останутся без рабочих мест. Мы хотим сохранить наше будущее и будущее наших детей!» – заявили участники акции.

Акция была согласована с полицией.

Краматорский городской голова Андрей Панков встретился с активистами из числа предпринимателей, о чем он написал в своем Facebook.

Мэр прокомментировал ситуацию.



Он отметил, что, по словам предпринимателей, их возмущение вызвано началом применения регистраторов расчетных операций и несовершенством этой процедуры.

«Она вызывает многочисленные нарекания и требует дополнительной проработки. То есть, сами предприниматели не против кассовых аппаратов, но стоимость внедрения системы, затраты на ее эксплуатацию и некоторые нюансы работы с РРО не описаны достаточно понятно с точки зрения законодательства, не учитывают интересы совсем малых бизнесов. Прослеживается заинтересованность во внедрении системы именно крупных сетей – тогда они останутся без большого количества конкурентов», – написал Панков.

Он добавил, что сегодня городские власти договорились с предпринимателями о следующем: отдел торговли совместно с предпринимателями составит письмо с подробным перечнем вопросов и требованиями протестующих, которое будет отправлено в Верховную Раду и Офис президента.