Предотвращенный теракт в Запорожье

12:11 12 мая Киев, Украина

В Запорожье планировался теракт.

 
Служба безопасности Украины задержала по подозрению в подготовке теракта в Запорожье 56-летнего мужчину. Следствие считает, что он собирался устроить взрыв в людном месте в центре города.

По данным СБУ, мужчина замаскировал взрывчатку под костыль. В ее полость был вмонтирован пиропатрон, а взрывчатое вещество с целью усиления эффекта поражения подозреваемый начинил гвоздями и болтами.

В Запорожье мужчина приехал с запада Украины за два дня до запланированной даты теракта.

СБУ задержала его в "подпольном" доме, взрывчатку обезвредили.

Подозреваемый – житель Днепра, 1966 года рождения. Следствие проверяет, связан ли он с российскими спецслужбами.