Предоставлял катера для побега россиян из Херсона: задержан пособник оккупантов

Служба безопасности разоблачила еще одного пособника оккупантов во время стабилизационных мероприятий в освобожденном Херсоне. Предателем оказался владелец местной станции катеров.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Предатель добровольно передал в распоряжение агрессора шесть плавсредств, каждое из которых рассчитано на 30 пассажирских мест. Именно на этих катерах на левый берег реки Днепр эвакуировались кадровые сотрудники ФСБ и еще несколько подразделений оккупационных группировок россии.
Кроме того, враг использовал плавсредства для принудительного вывоза части местных жителей во временно оккупированные районы Херсона.
По данным следствия, до широкомасштабного вторжения этот мужчина устраивал морские экскурсии в районе Железного порта. После захвата региона он перерегистрировал свой бизнес в пользу страны-агрессора и заключил соответствующее соглашение с оккупационной администрацией. После освобождения областного центра злоумышленник пытался скрываться в городе. Впрочем, сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали.
Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет тюрьмы.
Предатель добровольно передал в распоряжение агрессора шесть плавсредств, каждое из которых рассчитано на 30 пассажирских мест. Именно на этих катерах на левый берег реки Днепр эвакуировались кадровые сотрудники ФСБ и еще несколько подразделений оккупационных группировок россии.
Кроме того, враг использовал плавсредства для принудительного вывоза части местных жителей во временно оккупированные районы Херсона.
По данным следствия, до широкомасштабного вторжения этот мужчина устраивал морские экскурсии в районе Железного порта. После захвата региона он перерегистрировал свой бизнес в пользу страны-агрессора и заключил соответствующее соглашение с оккупационной администрацией. После освобождения областного центра злоумышленник пытался скрываться в городе. Впрочем, сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали.
Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет тюрьмы.
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