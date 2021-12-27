Предложил помочь с работой: в Киеве мужчина изнасиловал 19-летнюю девушку

Сотрудники правоохранительных органов задержали 32-летнего мужчину за изнасилование 19-летней девушки.
Об этом в среду, 21 апреля, сообщила пресс-служба столичной полиции.
Как оказалось, накануне девушка познакомилась с 32-летним мужчиной, который предложил ей помочь в поиске работы. Однако во время личной встречи он применил к киевлянке силу и изнасиловал, после чего забрал из ее сумочки деньги, мобильный телефон и скрылся.
Как оказалось, накануне девушка познакомилась с 32-летним мужчиной, который предложил ей помочь в поиске работы. Однако во время личной встречи он применил к киевлянке силу и изнасиловал, после чего забрал из ее сумочки деньги, мобильный телефон и скрылся.
По факту начато уголовное производство по статьям об изнасиловании и грабеже. Злоумышленнику сообщено о подозрении.
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