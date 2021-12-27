Предложил помочь с работой: в Киеве мужчина изнасиловал 19-летнюю девушку

Сотрудники правоохранительных органов задержали 32-летнего мужчину за изнасилование 19-летней девушки.





«Проведя комплекс оперативно-розыскных мероприятий, мы установили местонахождение обидчика и обнаружили у него вещи заявительницы. Вещественные доказательства изъяли, а злоумышленника задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им оказался ранее судимый за грабеж уроженец Николаева, 1989 года рождения », - сообщили в полиции.