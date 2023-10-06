Предлагал отмазать от тюрьмы: в Днепре прокурор погорел на взятке 

11:38 06 октября Киев, Украина

СБУ и ГБР разоблачили в коррупции прокурора Левобережной окружной прокуратуры города Днепр . Чиновник требовал 10 тыс. долларов США с местного жителя, сын которого является фигурантом расследования мошенничества и подделки документов, печатей и штампов.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

За эту взятку прокурор «гарантировал» изменить квалификацию преступления на менее тяжкое. В дальнейшем чиновник вообще пообещал

«закрыть» соответствующее уголовное производство, в котором он был процессуальным руководителем.

Правоохранители задержали прокурора «на горячем» при передаче ему всей суммы неправомерной выгоды.



Решается вопрос о сообщении ему о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) и избрание меры пресечения.



Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.