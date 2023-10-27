Предлагал «отмазать» от тюрьмы виновника смертельного ДТП: в Кропивницком задержан судья

20:17 26 октября Киев, Украина

СБУ и НАБУ провели успешную операцию по выявлению коррупции в судебной системе. Разоблачен судья Кропивницкого апелляционного суда, пытавшийся получить взятку от участника смертельного ДТП за смягчение наказания.



Чиновник хотел получить 10,5 тыс. американских долларов из обвиняемого в дорожно-транспортном происшествии, которое привело к гибели

человека. За эту сумму судья обещал назначить подсудимому наказание, не связанное с реальным сроком лишения свободы.

К противоправной деятельности чиновник привлек своего знакомого – экс-сотрудника расформированной милиции как посредника для обсуждения «условий» и передачи неправомерной выгоды.



Правоохранители задокументировали факт передачи сообщнику всей суммы взятки.



На основании собранных доказательств судье доложено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).



Действия его сообщника квалифицированы по ч. 5 ст. 27 и ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (пособничество в принятии предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом).



Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.