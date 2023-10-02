Предатель, сотрудничавший с ФСБ, приговорен к 15 годам тюрьмы - СБУ

Предатель, который сотрудничал с ФСБ и осуществлял шпионскую деятельность в Хмельницкой области, был приговорен к 15 годам тюрьмы с конфискацией имущества.
Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины (СБУ).
Согласно информации военной контрразведки СБУ, этот агент пытался определить основные местоположения подразделений Вооруженных Сил Украины (ВСУ), Госпогранслужбы и Национальной полиции. Он также отслеживал движение военной техники украинских защитников и пытался выявить транзитные эшелоны с вооружением и боеприпасами ВСУ. За выполненные задания он получал "зарплату" от ФСБ.
Агента было задержано в сентябре текущего года. Оказалось, что он является жителем Донецкой области, а его вербовкой занимался кадровый сотрудник 5-й службы ФСБ с позывным "Шеф".
После вербовки агент получил псевдоним "Серый", прошел инструктаж и отправился в Хмельницкий для сбора разведданных на территории этого региона. Он передавал полученную информацию ФСБ в виде электронных координат и фотографий украинских объектов с привязкой к местности.
Суд признал предателя виновным в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.
Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины (СБУ).
Согласно информации военной контрразведки СБУ, этот агент пытался определить основные местоположения подразделений Вооруженных Сил Украины (ВСУ), Госпогранслужбы и Национальной полиции. Он также отслеживал движение военной техники украинских защитников и пытался выявить транзитные эшелоны с вооружением и боеприпасами ВСУ. За выполненные задания он получал "зарплату" от ФСБ.
Агента было задержано в сентябре текущего года. Оказалось, что он является жителем Донецкой области, а его вербовкой занимался кадровый сотрудник 5-й службы ФСБ с позывным "Шеф".
После вербовки агент получил псевдоним "Серый", прошел инструктаж и отправился в Хмельницкий для сбора разведданных на территории этого региона. Он передавал полученную информацию ФСБ в виде электронных координат и фотографий украинских объектов с привязкой к местности.
Суд признал предателя виновным в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.
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