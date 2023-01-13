Предал коллег, героически защищавших «Азовсталь»: экс-правоохранителя из Мариуполя обвинили в госизмене

В суд направили обвинительный акт в отношении бывшего правоохранителя из Мариуполя, которого обвиняют в государственной измене.
Об этом рассказали в ГБР.
Следователи говорят, что командира роты одного из правоохранительных органов Мариуполя Донецкой области перешел на сторону россиян в апреле 2022-го, когда шла героическая оборона "Азовстали". Он добровольно поступил на службу в незаконный оккупационный орган «МИД ДНР» – так называемый «Мариупольский межрайонный отдел Государственной службы вневедомственной охраны МВД ДНР».
Об этом рассказали в ГБР.
Следователи говорят, что командира роты одного из правоохранительных органов Мариуполя Донецкой области перешел на сторону россиян в апреле 2022-го, когда шла героическая оборона "Азовстали". Он добровольно поступил на службу в незаконный оккупационный орган «МИД ДНР» – так называемый «Мариупольский межрайонный отдел Государственной службы вневедомственной охраны МВД ДНР».
По «должностным обязанностям» предатель организует охранную деятельность незаконного правоохранительного органа, выполняет мероприятия по физической охране объектов и имущества так называемого «ДНР».
Если суд признает мужчину виновным, то он может получить до 15 лет лишения свободы или пожизненное. Также у него могут конфисковать имущество.
Если суд признает мужчину виновным, то он может получить до 15 лет лишения свободы или пожизненное. Также у него могут конфисковать имущество.
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