Предал коллег, героически защищавших «Азовсталь»: экс-правоохранителя из Мариуполя обвинили в госизмене

16:16 13 января Киев, Украина





Об этом рассказали в ГБР.



Следователи говорят, что командира роты одного из В суд направили обвинительный акт в отношении бывшего правоохранителя из Мариуполя, которого обвиняют в государственной измене.Об этом рассказали в ГБР.Следователи говорят, что командира роты одного из правоохранительных органов Мариуполя Донецкой области перешел на сторону россиян в апреле 2022-го, когда шла героическая оборона "Азовстали". Он добровольно поступил на службу в незаконный оккупационный орган «МИД ДНР» – так называемый «Мариупольский межрайонный отдел Государственной службы вневедомственной охраны МВД ДНР».

"Он пытался склонить других бывших коллег к вступлению в террористическую организацию, однако большинство не изменило присяге и стало на защиту Украины", - отмечают детективы.

По «должностным обязанностям» предатель организует охранную деятельность незаконного правоохранительного органа, выполняет мероприятия по физической охране объектов и имущества так называемого «ДНР».



Если суд признает мужчину виновным, то он может получить до 15 лет лишения свободы или пожизненное. Также у него могут конфисковать имущество.