Правозащитники прогнозируют новые задержания крымских активистов по "делу Наримана Джелялова"

09:04 01 Февраль Киев, Украина





Об этом рассказал адвокат политзаключенного Николай Полозов, во время онлайн-встречи общественного объединения «Крымская солидарность», участие в котором также приняли адвокаты, родственники политзаключенных, а также политики и представители общественных организаций.



В общественном объединении при обсуждении отметили, что в этом деле содержится графа "неустановленные лица", якобы причастные к преступлению. Активисты объединения опасаются новых задержаний крымских татар.



Николай Полозов сообщил, что преследование Наримана Джелялова и братьев Асана и Азиза Ахтемовых – кейс по одному общему делу об организации диверсии, которую оккупационные силовики продолжают расследовать в Крыму. В деле Наримана Джелялова следователи ФСБ планируют разрабатывать крымскотатарское подполье, которое якобы в интересах украинской разведки собирается совершать деструктивные действия на территории полуострова.Об этом рассказал адвокат политзаключенного Николай Полозов, во время онлайн-встречи общественного объединения «Крымская солидарность», участие в котором также приняли адвокаты, родственники политзаключенных, а также политики и представители общественных организаций.В общественном объединении при обсуждении отметили, что в этом деле содержится графа "неустановленные лица", якобы причастные к преступлению. Активисты объединения опасаются новых задержаний крымских татар.Николай Полозов сообщил, что преследование Наримана Джелялова и братьев Асана и Азиза Ахтемовых – кейс по одному общему делу об организации диверсии, которую оккупационные силовики продолжают расследовать в Крыму.

“По версии следователей, некоторые лица на материковой части Украины, якобы имеющие отношение к управлению разведки генерального штаба, планировали и планируют вести какую-то деструктивную диверсионную деятельность в Крыму. Некоторые имена уже озвучивались публично со стороны сотрудников ФСБ, но, конечно, веры им никакой нет. Несмотря на то, что дело относительно Наримана, Асана и Азиза уже завершено, следственные действия и оперативные мероприятия по основному делу продолжаются”, – сказал защитник.

Он также добавил, что в рамках основного дела на полуострове было три случая, когда оккупационные силовики похищали граждан Украины и прибегали к психологическому давлению и пыткам. Два из них публичны, а в третьем пострадавший не стал публично говорить о применявшемся к нему давлении.



Защитник встретился с ним, и по тем вопросам, которые ему задавали силовики, Полозову стало ясно, что сотрудники ФСБ в рамках крупного дела планируют разрабатывать так называемое крымскотатарское подполье, которое якобы в пользу украинской разведки собирается проводить какие-то деструктивные действия на территории полуострова.



Полозов отметил также заседание расширенной коллегии сотрудников силовых ведомств в Севастополе в прошлом году, во время которой секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил о том, что, по имеющейся у российской власти информации, украинская власть создает какие-то лагеря диверсантов на админграницы Херсонщины и Крыма и собирается ссылать диверсантов с задачами на территорию Крыма для дестабилизации.

“Мы прекрасно понимаем: если такое заявление звучит из уст одного из топ-чиновников России, совершенно очевидно, что все подчиненные служащие будут выполнять самые высокие приказы даже в тех случаях, когда нет никаких фактов. Практически эти дела фальсифицируются”, – сказал адвокат и допустил новые похищения и задержания граждан Украины в рамках этого уголовного дела.

Он считает, что работа силовиков в этом направлении является для них привлекательной из-за бонусов в виде повышения званий, премий, а также воплощает политику России по замещению коренного населения.