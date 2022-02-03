Правозащитники прогнозируют новые задержания крымских активистов по "делу Наримана Джелялова"

В деле Наримана Джелялова следователи ФСБ планируют разрабатывать крымскотатарское подполье, которое якобы в интересах украинской разведки собирается совершать деструктивные действия на территории полуострова.
Об этом рассказал адвокат политзаключенного Николай Полозов, во время онлайн-встречи общественного объединения «Крымская солидарность», участие в котором также приняли адвокаты, родственники политзаключенных, а также политики и представители общественных организаций.
В общественном объединении при обсуждении отметили, что в этом деле содержится графа "неустановленные лица", якобы причастные к преступлению. Активисты объединения опасаются новых задержаний крымских татар.
Николай Полозов сообщил, что преследование Наримана Джелялова и братьев Асана и Азиза Ахтемовых – кейс по одному общему делу об организации диверсии, которую оккупационные силовики продолжают расследовать в Крыму.
Об этом рассказал адвокат политзаключенного Николай Полозов, во время онлайн-встречи общественного объединения «Крымская солидарность», участие в котором также приняли адвокаты, родственники политзаключенных, а также политики и представители общественных организаций.
В общественном объединении при обсуждении отметили, что в этом деле содержится графа "неустановленные лица", якобы причастные к преступлению. Активисты объединения опасаются новых задержаний крымских татар.
Николай Полозов сообщил, что преследование Наримана Джелялова и братьев Асана и Азиза Ахтемовых – кейс по одному общему делу об организации диверсии, которую оккупационные силовики продолжают расследовать в Крыму.
Он также добавил, что в рамках основного дела на полуострове было три случая, когда оккупационные силовики похищали граждан Украины и прибегали к психологическому давлению и пыткам. Два из них публичны, а в третьем пострадавший не стал публично говорить о применявшемся к нему давлении.
Защитник встретился с ним, и по тем вопросам, которые ему задавали силовики, Полозову стало ясно, что сотрудники ФСБ в рамках крупного дела планируют разрабатывать так называемое крымскотатарское подполье, которое якобы в пользу украинской разведки собирается проводить какие-то деструктивные действия на территории полуострова.
Полозов отметил также заседание расширенной коллегии сотрудников силовых ведомств в Севастополе в прошлом году, во время которой секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил о том, что, по имеющейся у российской власти информации, украинская власть создает какие-то лагеря диверсантов на админграницы Херсонщины и Крыма и собирается ссылать диверсантов с задачами на территорию Крыма для дестабилизации.
Защитник встретился с ним, и по тем вопросам, которые ему задавали силовики, Полозову стало ясно, что сотрудники ФСБ в рамках крупного дела планируют разрабатывать так называемое крымскотатарское подполье, которое якобы в пользу украинской разведки собирается проводить какие-то деструктивные действия на территории полуострова.
Полозов отметил также заседание расширенной коллегии сотрудников силовых ведомств в Севастополе в прошлом году, во время которой секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил о том, что, по имеющейся у российской власти информации, украинская власть создает какие-то лагеря диверсантов на админграницы Херсонщины и Крыма и собирается ссылать диверсантов с задачами на территорию Крыма для дестабилизации.
Он считает, что работа силовиков в этом направлении является для них привлекательной из-за бонусов в виде повышения званий, премий, а также воплощает политику России по замещению коренного населения.
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