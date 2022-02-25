Правозащитники насчитали по меньшей мере 21 тысячу "мобилизованных" боевиками мужчин на Донбассе

13:45 23 Февраль Киев, Украина





Об этом сообщил директор Института стратегических исследований Павел Лысянский.



Информация о количестве мобилизованных собиралась вместе с Восточной правозащитной группой.

В оккупированных районах Донбасса боевики так называемых "ЛНР" и "ДНР" насильственно призвали в свои ряды уже по меньшей мере 21 тысячу мужчин.Об этом сообщил директор Института стратегических исследований Павел Лысянский.Информация о количестве мобилизованных собиралась вместе с Восточной правозащитной группой. Правозащитники говорят, что процесс мобилизации обычно выглядит следующим образом: сначала мужчин забирают в военкоматы, затем проводят с ними краткосрочный инструктаж на полигонах и отправляют на передовые позиции.

“Именно на передовые. Нами зафиксировано, что мобилизованных мужчин без боевого опыта отправляют на Дебальцевское, Докучаевское, Щастянское, Донецкое направления. Мобилизированные в ЛНР едут на позиции ДНР, - отметил Лисянский.

Некоторых мужчин собирают в группы и распределяют в отделение так называемой народной милиции, а других родным удается вернуть.

"Это происходит по "связям", и их отправляют в тыл", - рассказал правозащитник.

Боевики создали единый военный штаб, из которого координируют свои действия.



Также рассказывают об ужасных условиях, в которых содержатся мобилизованные.

"Нас держат в бараках, еду не выдают, нужно покупать в соседних киосках, очень холодно, нет и теплых вещей, держат как скот, спать невозможно, уходить запрещают, говорят, что надо воевать за республику, чтобы мы потерпели", - цитирует слова одного из пострадавших журналист Алексей Мацук.

Принудительная мобилизация в ОРДЛО началась 19 февраля на фоне военной эскалации России против Украины. От местных поступают сообщения, что людей забирают в "военнокоматы" прямо из дома, с работы и даже с улицы.



Происходящее сейчас в ОРДЛО, как объясняет украинская Омбудсмен Людмила Денисова, является нарушением международного гуманитарного права, в частности статьи 51 Конвенции о защите гражданского населения. Согласно ей, во время войны оккупационному государству запрещается принуждать лиц, находящихся под защитой, то есть тех, кто оказывается во власти стороны конфликта или оккупационного государства, гражданами которых они не являются, служить в его вооруженных или вспомогательных силах.