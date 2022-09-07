Правоохранители задокументировали 11 военных преступлений армии рф на Луганщине

14:19 07 сентября Киев, Украина

Правоохранители разоблачили 23 коллаборантов и задокументировали 11 военных преступлений армии рф на Луганщине.

Об этом 7 сентября сообщила пресс-служба полиции области.



Отмечается, что во время проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили 23 человека, подозреваемых в причастности к вооруженным формированиям, не предусмотренным законом, а также сотрудничающих с российскими оккупационными войсками.



В частности, разоблачен 41-летний житель города Хрустальный, который занимается вербовкой в так называемую "народную милицию ЛНР", 37-летний гражданин Украины, поступивший на службу в "МВД ЛНР" и 30-летний житель Лутугинского района, вступивший в вооруженное формирование страны-агрессора.



Кроме того, полицейские зафиксировали пять фактов разрушения и уничтожения жилья жителей Попасной, Лисичанска и Северодонецка, а также задокументировали захват админздания в пгт Беловодск, незаконное завладение транспортом учебного заведения в Северодонецке и посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.



Подчеркивается, что ведомости внесены в ЕРДР по статье 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).