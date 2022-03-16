Правоохранители задержали злоумышленников, похитивших иностранца

15:43 17 июня Киев, Украина

Трое злоумышленников похитили гражданина Латвии и незаконно его удерживали, требуя вернуть несуществующий долг.





По данным следствия, потерпевший - гражданин Латвии, вместе со своей знакомой гражданкой Великобритании прилетели в Киев и по ее просьбе поехали в



Об этом в четверг, 17 июня, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.По данным следствия, потерпевший - гражданин Латвии, вместе со своей знакомой гражданкой Великобритании прилетели в Киев и по ее просьбе поехали в Борисполь . Приехав по адресу, они зашли в дом, где их встретили двое местных жителей, которые заявили потерпевшему, что он якобы задолжал этой знакомой крупную сумму денег и должен немедленно их вернуть. Свои требования они "аргументировали" физическим давлением, нанося потерпевшему удары в различные части тела.

В дальнейшем пострадавший, которого удерживали более суток, опасаясь за свою жизнь и здоровье, перечислил на расчетные счета своей знакомой свыше 15 тысяч фунтов стерлингов.

Получив желаемое, гражданина Латвии отпустили, после чего он немедленно обратился за помощью в полицию.



В ходе расследования правоохранители задержали трех человек: организатора похищения - гражданку Великобритании и двух местных жителей.



Сейчас решается вопрос о сообщение им о подозрении и избрании меры пресечения.