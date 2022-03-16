Правоохранители задержали злоумышленников, похитивших иностранца

Трое злоумышленников похитили гражданина Латвии и незаконно его удерживали, требуя вернуть несуществующий долг.
Об этом в четверг, 17 июня, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
По данным следствия, потерпевший - гражданин Латвии, вместе со своей знакомой гражданкой Великобритании прилетели в Киев и по ее просьбе поехали в Борисполь. Приехав по адресу, они зашли в дом, где их встретили двое местных жителей, которые заявили потерпевшему, что он якобы задолжал этой знакомой крупную сумму денег и должен немедленно их вернуть. Свои требования они "аргументировали" физическим давлением, нанося потерпевшему удары в различные части тела.
По данным следствия, потерпевший - гражданин Латвии, вместе со своей знакомой гражданкой Великобритании прилетели в Киев и по ее просьбе поехали в Борисполь. Приехав по адресу, они зашли в дом, где их встретили двое местных жителей, которые заявили потерпевшему, что он якобы задолжал этой знакомой крупную сумму денег и должен немедленно их вернуть. Свои требования они "аргументировали" физическим давлением, нанося потерпевшему удары в различные части тела.
В дальнейшем пострадавший, которого удерживали более суток, опасаясь за свою жизнь и здоровье, перечислил на расчетные счета своей знакомой свыше 15 тысяч фунтов стерлингов.
Получив желаемое, гражданина Латвии отпустили, после чего он немедленно обратился за помощью в полицию.
В ходе расследования правоохранители задержали трех человек: организатора похищения - гражданку Великобритании и двух местных жителей.
Сейчас решается вопрос о сообщение им о подозрении и избрании меры пресечения.
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