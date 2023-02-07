Правоохранители установили имена 46 российских артиллеристов, обстреливавших Харьков

Во время проведения стабилизационных мероприятий на освобожденных территориях Харьковщины правоохранители обнаружили спрятанные российские документы, по которым удалось идентифицировать артиллеристов, обстреливавших Харьков из дальнобойной артиллерии.
Об этом рассказали в ГБР.
Документы оставили в доме, который использовался в качестве штаба.
Детективам удалось установить 46 россиян из 138 мотострелковой бригады ВС рф. Именно это подразделение в начале полномасштабного вторжения было переброшено с полигона Курской области россии для продвижения на Харьков.
Кроме персональных данных захватчиков в доступе украинских правоохранителей оказались номера оружия, закрепленного за каждым из россиян, рапорты и многое другое.
Военнослужащие этой бригады, половина из которых срочники, в июне-августе 2022 года расстреливали Харьков, в частности жилой массив Северной Салтовки. Для обстрелов использовали системы залпового огня Град, 152-мм самоходные установки Акация и другую дальнобойную артиллерию, говорят детективы.
Об этом рассказали в ГБР.
Документы оставили в доме, который использовался в качестве штаба.
Детективам удалось установить 46 россиян из 138 мотострелковой бригады ВС рф. Именно это подразделение в начале полномасштабного вторжения было переброшено с полигона Курской области россии для продвижения на Харьков.
Кроме персональных данных захватчиков в доступе украинских правоохранителей оказались номера оружия, закрепленного за каждым из россиян, рапорты и многое другое.
Военнослужащие этой бригады, половина из которых срочники, в июне-августе 2022 года расстреливали Харьков, в частности жилой массив Северной Салтовки. Для обстрелов использовали системы залпового огня Град, 152-мм самоходные установки Акация и другую дальнобойную артиллерию, говорят детективы.
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