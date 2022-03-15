Правоохранители уничтожили плантацию конопли на Луганщине

Правоохранители обнаружили на окраине одного из поселков в Счастьенском районе Луганщины плантацию наркосодержащих растений.
Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
Сообщается, что насаждения обнаружили в результате реализации оперативной информации военнослужащих Луганского отряда.
По данному факту пограничники направили сообщение сотрудникам Нацполиции. Плантацию наркосодержащих растений обнаружили на окраине одного из поселков в Счастьенском районе области. Всего было уничтожено около 5100 кустов.
Проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению круга причастных лиц.
Проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению круга причастных лиц.
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