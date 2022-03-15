Правоохранители уничтожили плантацию конопли на Луганщине

14:32 15 июня Киев, Украина





Правоохранители обнаружили на окраине одного из поселков в Счастьенском районе Луганщины плантацию наркосодержащих растений.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.





Сообщается, что насаждения обнаружили в результате реализации оперативной информации военнослужащих Луганского отряда.

По данному факту пограничники направили сообщение сотрудникам Нацполиции. Плантацию наркосодержащих растений обнаружили на окраине одного из поселков в Счастьенском районе области. Всего было уничтожено около 5100 кустов.



Проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению круга причастных лиц.