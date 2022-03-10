Правоохранители спасли двух жителей столицы, которые пытались покончить с жизнью

16:50 10 Июнь Киев, Украина

Спецназовцы Киев а предотвратили попытку суицида двух мужчина на Южном мосту , 22-летний молодой человек был снят с перил моста, 37-летний гражданин спасен из воды.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

"По спецлинии 102 в столичную полицию от прохожего поступило сообщение о том, что на Южном мосту за перилами стоит неизвестный и угрожает прыгнуть в реку Днепр. На место немедленно прибыли экипаж в составе трех сотрудников полка полиции особого назначения №1, сотрудники речной полиции и ГСЧС", - говорится в сообщении.

Как рассказал заместитель командира взвода № 1 роты № 4 полка особого назначения № 1 ГУ Нацполиции в г. Киеве Александр Бабчук, по прибытию полицейские оценили риски ситуации и возможный ход события, а затем действовали очень быстро, ведь от их профессиональных действий зависела жизнь человека:

«Пока мы с напарником подошли к мужчине, который угрожал прыгнуть с моста, коллега служебным автомобилем ограничил дорожное движение на проезжей части. Поскольку ситуация в любой момент могла выйти из-под контроля, мы приняли решение, что один из нас будет вести переговоры и успокаивать, а другой попытается схватить за руку и не дать упасть. Через несколько минут нам удалось переместить 22-летнего молодого человека на безопасный участок, после чего мы находились вместе с ним до приезда врачей », - рассказал Бабчук.

В этот момент к полицейским обратились водители, которые проезжали мимо. Они сообщили правоохранителям, что в нескольких метрах с этого же моста упал еще один человек.