Правоохранители разоблачили схему ввоза товаров под видом гуманитарки

20:57 06 июня Киев, Украина

Сотрудники правоохранительных органов разоблачили схему уклонения от уплаты налогов. Злоумышленники ввозили в Украину товар под видом гуманитарки, тем самым нанеся ущерб стране в размере более 20 млн. гривен.

Об этом сообщают в Офисе генпрокурора Украины.



Сообщается, что подозреваемый житель Днепропетровщины вместе с сообщником наладил схему уклонения от уплаты таможенных платежей при ввозе товаров под видом гуманитарной помощи.



Еще 28 февраля во избежание мобилизации мужчины уехаил из Украины по поддельным документам через границу с Венгрией.



Там они создали группу с объявлениями о продаже товаров военного назначения. Подозреваемый закупал товары военного назначения в странах Европейского Союза за перечисленные ему деньги - в общей сложности более чем на 60 млн грн.



Чтобы не платить таможенные и другие платежи в Украину, правонарушители завозили продукцию под видом благотворительной помощи, а в Украине продавали их по завышенным ценам. Таким образом, подозреваемый уклонился от уплаты в бюджет таможенных платежей на общую сумму 20,7 млн грн.