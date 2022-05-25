Правоохранители разоблачили схему ввоза поддельных денег в Украину

17:51 19 августа Киев, Украина

Сотрудники правоохранительных органов ликвидировали международный канал поставки и сбыта поддельной валюты, организованный рядом иностранных лиц.

Об этом в четверг, 19 августа, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.



По данным следствия, группа лиц - выходцев из Азербайджана, Узбекистана, Турции и Грузии, организовала схему ввоза поддельных денег в Украину вне таможенного контроля через оккупированную территорию АР Крым из Турции.





Для сбыта фальшивых купюр подозреваемые создали канал в мессенджере, где принимали заказы и переписывались с покупателями. Поддельные доллары США доставляли через почтовые отделения и передавали во время личных встреч. Плату от покупателей получали на электронные кошельки.

Цена фальшивых купюр составляла от 50 до 60 процентов номинальной стоимости банкнот. То есть за фальшивые 100 долларов США участники группы получали 50-60 настоящих. В общем планировалась доставка и реализация в Украине около 1 миллиона поддельных долларов США.



Во время документирования преступной деятельности проведено несколько оперативных закупок, в ходе которых приобретено 20,5 тыс. поддельных долларов США.



В ходе спецоперации во время очередного сбыта 10 тысяч поддельных долларов США семерых участников преступной группы задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Теперь им сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 199 УК Украины.



Правоохранителями проведено 14 санкционированных обысков в Киеве, Харькове, Кривом Роге и на территории Донецкой области, в результате которых изъято средства, средства технической связи, автотранспорт и огнестрельное оружие.