Правоохранители разоблачили схему переправки людей через границу

18:14 26 Апрель Киев, Украина

Жителю Киевщины сообщено о подозрении в организации незаконной схемы переправки лиц из Украина в страны ЕС.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.



Мужчина организовал преступную схему незаконной переправки лиц из Украины в страны Евросоюза. К противоправной деятельности он привлек еще двух соучастников, - говорится в сообщении.





Для желающих пересечь границу они изготавливали поддельные ID-карты резидентов стран Восточной Европы, фиктивные договоры на обучение в странах ЕС и визы. Свои услуги оценивали в 5 тысяч долларов США с человека.