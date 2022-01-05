Правоохранители разоблачили хищение из бюджета на ликвидации последствий наводнения на Буковине

18:59 05 Январь Киев, Украина

В Черновицкой области правоохранители заявили о схеме хищения госсредств во время ремонта дороги, которую разрушило июньское наводнение 2020 года.



О хищении госсредств сообщила пресс-служба Нацполиции в среду, 5 января. Там уточнили, что соглашение о ремонте разрушенной дороги местные власти заключили с предпринимателем еще летом 2020 года. Общая сумма контракта составила более 6,8 млн грн, дорогу ремонтировали на территории Путильщины.

«Правоохранители установили, что 44-летний подрядчик вступил в сговор с двумя инженерами по техническому надзору, возрастом 42 и 57 лет. Осуществляя капитальный ремонт дорожного покрытия, мужчины присвоили 2,9 млн грн путем завышения стоимости работ. Указанные средства являются частью суммы, которую Кабмин выделил из госбюджета для проведения безотлагательных мер по ликвидации последствий наводнения, возникшего в июне 2020 года на территории Черновицкой области», – говорится в сообщении пресс-службы полиции.

Как говорится в сообщении Службы безопасности Украины в Черновицкой области, предприниматель не закончил ремонт дороги, тем не менее, технические работники подписали документ о завершении ремонта.



В настоящее время правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 28 (совершение уголовного правонарушения группой лиц по предварительному сговору), ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) УКУ. Мужчинам сообщат о подозрении, сейчас идет расследование.