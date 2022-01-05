Правоохранители разоблачили хищение из бюджета на ликвидации последствий наводнения на Буковине

В Черновицкой области правоохранители заявили о схеме хищения госсредств во время ремонта дороги, которую разрушило июньское наводнение 2020 года.
О хищении госсредств сообщила пресс-служба Нацполиции в среду, 5 января. Там уточнили, что соглашение о ремонте разрушенной дороги местные власти заключили с предпринимателем еще летом 2020 года. Общая сумма контракта составила более 6,8 млн грн, дорогу ремонтировали на территории Путильщины.
О хищении госсредств сообщила пресс-служба Нацполиции в среду, 5 января. Там уточнили, что соглашение о ремонте разрушенной дороги местные власти заключили с предпринимателем еще летом 2020 года. Общая сумма контракта составила более 6,8 млн грн, дорогу ремонтировали на территории Путильщины.
Как говорится в сообщении Службы безопасности Украины в Черновицкой области, предприниматель не закончил ремонт дороги, тем не менее, технические работники подписали документ о завершении ремонта.
В настоящее время правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 28 (совершение уголовного правонарушения группой лиц по предварительному сговору), ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) УКУ. Мужчинам сообщат о подозрении, сейчас идет расследование.
В настоящее время правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 28 (совершение уголовного правонарушения группой лиц по предварительному сговору), ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) УКУ. Мужчинам сообщат о подозрении, сейчас идет расследование.
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