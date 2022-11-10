Правоохранители разоблачили еще три схемы переправки уклонистов за границу

18:04 10 ноября Киев, Украина

Служба безопасности Украины устранила еще три схемы переправки уклонистов за границу. Об этом сообщается на сайте спецслужбы в четверг, 10 ноября.



В результате спецоперации в нескольких областях Украины задержаны шесть организаторов нелегальных "трафиков". За деньги они предлагали потенциальным призывникам скрыто уехать за пределы нашего государства под видом участников волонтерского движения. Стоимость таких услуг составляла от $1,5 тыс. до $8 тыс. с клиента.

"В Киеве нейтрализована преступная группировка, которая "оформляла" уклонистов как перевозчиков гуманитарной помощи. И через фиктивную благотворительную организацию вносили недостоверные сведения в электронную систему Шлях", – говорится в сообщении.

Еще один канал нелегальной миграции блокирован в Житомирской области. Местный бизнесмен гарантировал мужчинам "путевку в ЕС" под видом водителей международных рейсов.



А в Черновцах разоблачена преступная группа, которая пыталась переправлять потенциальных призывников в обход КПП через так называемую "зеленку".



Все преступные схемы были своевременно разоблачены, а их организаторы задержаны. Пятерым фигурантам уже сообщено о подозрении по статье о незаконной переправке граждан через госграницу (ч.3 ст.332 УК Украины). Двум из них уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.