Правоохранители разоблачили агентурную группу российского ГРУ, корректировавшую ракетные удары по Запорожью

16:00 22 августа Киев, Украина

В результате многоэтапной спецоперации в Запорожской области нейтрализовали агентурную группу Главного управления генштаба ВС рф (более известного как ГРУ), собиравшую данные о дислокации и перемещении Сил обороны Украины на Юге.





Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация.

Как отмечается, организатором агентурной группы является жительница временно оккупированного Мелитополя, которую завербовали российские спецслужбы для проведения подрывной деятельности.