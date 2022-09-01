Правоохранители разоблачили агентурную группу российского ГРУ, корректировавшую ракетные удары по Запорожью

В результате многоэтапной спецоперации в Запорожской области нейтрализовали агентурную группу Главного управления генштаба ВС рф (более известного как ГРУ), собиравшую данные о дислокации и перемещении Сил обороны Украины на Юге.
Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация.
Как отмечается, организатором агентурной группы является жительница временно оккупированного Мелитополя, которую завербовали российские спецслужбы для проведения подрывной деятельности.
По данным следствия, ее муж входит в состав оккупационной группировки рф и принимает непосредственное участие в боевых действиях против подразделений ВСУ на южном фронте.
Для сбора разведданных женщина привлекла свекра, проживавшего в областном центре. Он должен осуществлять внешнее наблюдение за перемещением украинских войск и производить фотофиксацию объектов.
Получившуюся от родственника информацию подозреваемая передавала оккупантам для планирования и подготовки серии ракетно-артиллерийских обстрелов по городу. В случае успешного выполнения задач оккупанты обещали женщине “руководящую должность” в оккупационной администрации, а ее мужу – перевод с передовой в тыл группировок рф.
В ходе оперативных действий сотрудники СБУ задержали участника агентурной группы из Запорожья на попытке передачи россиянам закрытых сведений. Правоохранители сообщили ему о подозрении и направили в суд обвинительный акт.
А организаторы группы сообщили о подозрении заочно в рамках уголовного производства по факту государственной измены, совершенной по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения.
Продолжаются комплексные меры по привлечению предательницы к ответственности.
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