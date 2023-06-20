Правоохранители расследуют 53 случаев сексуального насилия оккупантами на территории Украины

19:17 19 июня Киев, Украина





Об этом сообщает пресс-служба Правоохранители расследуют 53 случая сексуального насилия, совершенного российскими оккупантами на территории Украины. При этом следствию удалось идентифицировать 18 военных россии, причастных к таким преступлениям.Об этом сообщает пресс-служба МВД

"На сегодняшний день Национальная полиция расследует 53 факта сексуального насилия со стороны оккупантов", — говорится в сообщении.

В 10 случаях такие преступления совершены против детей.

"Следователями уже идентифицированы 18 военных рф - сексуальных насильников, которым "заочно" сообщено о подозрении по статье 438 УК Украины за нарушение законов и обычаев войны, в том числе международных конвенций и договоров", - отметили в МВД.

В министерстве объяснили, что российские преступники установлены, а их имена известны.



По данным МВД, в войне россии против Украины факты применения сексуального насилия имели место еще с 2014 года.

"Но после полномасштабного вторжения рф войска агрессора применяют сексуальное насилие именно как метод ведения войны в невиданных ранее масштабах – в частности, для устрашения, "мщения" или "наказания" гражданскому населению на оккупированных территориях. Сексуальное насилие применяется к женщинам, мужчинам и детям", — говорится в сообщении.

В списке наиболее кричащих преступлений, совершенных оккупантами, — изнасилование младенцев, групповое изнасилование мальчиков-близнецов двухлетнего возраста, в результате которого дети умерли, изнасилование детей на глазах у родителей и наоборот. При этом зафиксированы беременности несовершеннолетних, изнасилованных российскими военными.



Также правоохранители зафиксировали факты, когда россияне прямо заявляли, что насилуют женщин для того, чтобы нанести им психологическую травму, которая вызовет нежелание жить половой жизнью в будущем и рожать детей



При этом МВД сообщает об актах изнасилования мужчин, а также людей пенсионного возраста. Кроме того, зафиксированы факты, когда российские военные склоняли к принудительному сексу женщин, угрожая смертельной расправой над ними или их близкими.