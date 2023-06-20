Правоохранители расследуют 53 случаев сексуального насилия оккупантами на территории Украины

Правоохранители расследуют 53 случая сексуального насилия, совершенного российскими оккупантами на территории Украины. При этом следствию удалось идентифицировать 18 военных россии, причастных к таким преступлениям.
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
В 10 случаях такие преступления совершены против детей.
В министерстве объяснили, что российские преступники установлены, а их имена известны.
По данным МВД, в войне россии против Украины факты применения сексуального насилия имели место еще с 2014 года.
По данным МВД, в войне россии против Украины факты применения сексуального насилия имели место еще с 2014 года.
В списке наиболее кричащих преступлений, совершенных оккупантами, — изнасилование младенцев, групповое изнасилование мальчиков-близнецов двухлетнего возраста, в результате которого дети умерли, изнасилование детей на глазах у родителей и наоборот. При этом зафиксированы беременности несовершеннолетних, изнасилованных российскими военными.
Также правоохранители зафиксировали факты, когда россияне прямо заявляли, что насилуют женщин для того, чтобы нанести им психологическую травму, которая вызовет нежелание жить половой жизнью в будущем и рожать детей
При этом МВД сообщает об актах изнасилования мужчин, а также людей пенсионного возраста. Кроме того, зафиксированы факты, когда российские военные склоняли к принудительному сексу женщин, угрожая смертельной расправой над ними или их близкими.
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