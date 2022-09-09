Правоохранители просят жителей деоккупированных районов Харьковщины сообщать о военных преступлениях россиян

17:18 09 сентября Киев, Украина

На освобожденных от оккупантов территориях Харьковской области украинская полиция приступила к исполнению служебных обязанностей. Правоохранители просят жителей деоккупированных регионов сообщать о преступлениях российских захватчиков.



Об этом говорится на официальном фейсбуке-странице Полиции Харьковской области и на сайте Государственного бюро расследований.

"С 9 сентября полицейские в полном объеме осуществляют свою деятельность на освобожденных территориях, охраняют публичную безопасность и порядок, защищают местное население, его права и свободы. Полиция в круглосуточном режиме фиксирует факты совершения правонарушений, документирует и раскрывает преступления, в том числе совершенные российскими военными", – говорится в сообщении.

Сообщается, что правоохранители готовы противодействовать любым провокациям со стороны оккупантов и реагировать на сообщения о найденных взрывоопасных предметах.



Полиция призвала жителей освобожденных территорий, которые во время оккупации пострадали от преступления или стали свидетелями преступлений совершенных военными армии рф, владеют информацией, которую считают важной для НПУ, или имеют другие вопросы в сфере компетенции полиции, сообщать об этом по номерам 102 и к очередной части (050) 302-20-44.



Правоохранители отдельно обратились с просьбой к жителям Балаклейской территориальной громады, владеющим любой информацией о совершении военных преступлений, о коллаборационной деятельности, или местонахождении оккупационных войск, сообщить полиции по адресу: Изюмский район, Донецкая ОТГ, пгт. Донец, ул. Центральная, 29, контактный телефон (066)377-71-41, или пгт. Донец, ул. Весенняя, 44, телефон дежурной части (050)672-57-98



Также правоохранители оставили телефоны:

полиции превенции (050)849-11-13,

криминальной полиции (066)078-12-22, (067)881-08-33,

следственного подразделения (050)515-67-96,

ювенальной превенции (099)951-73-19,

и полиции контроля над обращением оружия (066)024-28-69, (095)468-17-06.

В Государственном бюро расследований сообщили, что после увольнения города Балаклея в населенном пункте работники ДБР совместно с другими правоохранителями уже отрабатывают информацию о лицах, которые во время временной оккупации сотрудничали с агрессором, а также проверяют тех, кто может представлять угрозу национальной безопасности.