Правоохранители продолжают задерживать предателей на деоккупированных территориях Харьковщины

12:50 12 сентября Киев, Украина

Сотрудники ГБР при содействии Нацполиции в Харьковской области задержали предателей, перешедших на сторону российских оккупантов.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Сообщается, что задержан бывший правоохранитель, занимавший руководящую должность в поселке Великий Бурлук. После захвата населенного пункта полицейский добровольно пошел на переговоры с оккупантами, отдал им в пользование помещение кафе, принадлежавшее его жене, а также служебный автомобиль. Кроме того, он агитировал своих коллег перейти на сторону врага.

"Когда Вооруженные Силы Украины выбили оккупантов из поселка, экс-правоохранитель не успел скрыться и был задержан. Ему сообщено о подозрении по факту государственной измены (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества", - говорится в сообщении.

Сообщается также о том, что на территории Купянского района Харьковщины работники ГБР зафиксировали коллаборационную деятельность работников местного лесхоза, которые помогали оккупантам рубить деревья для строительства укреплений. Им сообщено о подозрении по факту коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины), санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.