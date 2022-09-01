Правоохранители обезвредили еще одну российскую агентурную сеть

Правоохранители обезвредили российскую агентурную сеть, в которую входили пятеро жителей прифронтовых районов востока Украины. Злоумышленники разведывали местоположения и маршруты перемещения Сил обороны на территории Донбасса.
Об этом сообщает СБУ.
Отмечается, что агентов рф интересовала информация о боевых позициях подразделений ВСУ и передислокации украинской военной техники в районах Славянска, Бахмута и Краматорска.
Отмечается, что агентов рф интересовала информация о боевых позициях подразделений ВСУ и передислокации украинской военной техники в районах Славянска, Бахмута и Краматорска.
Установлено, что в состав агентурной сети входили пятеро местных жителей, завербованных российскими спецслужбами для проведения разведывательно-подрывной деятельности на востоке Украины.
Для маскировки преступлений злоумышленники действовали автономно и поддерживали коммуникацию через "связных". Ими оказались двое участников террористической организации "ДНР", входящие в состав оккупационных группировок рф на восточном направлении.
Во время обысков правоохранители обнаружили у агентов компьютерную технику и мобильные телефоны.
Задержанным сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Следователи Службы безопасности завершили расследование в отношении четырех подозреваемых и передали обвинительные акты в суд.
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