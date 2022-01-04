Правоохранители Луганщины разоблачили межрегиональную группу наркоторговцев

Согласно информации правоохранителей, задержанные члены межрегиональной группы наладили сеть по сбыту наркотиков на территории трех областей Украины, а также организовали канал контрабанды.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
По данным следствия, в состав группы входили 5 человек, жителей Донецкой, Черкасской областей и города Сорокино на временно неподконтрольной территории Луганской области.
Наркоторговцы распространяли метадон и каннабис через каналы в мессенджерах. "Товар" передавали заказчикам по почте и путем "закладок" после перечисления средств на банковские счета.
Задокументированы факты сбыта и эпизод контрабанды метадона в РФ для дальнейшего перемещения на временно неподконтрольную территорию Луганской области.
Во время проведения обысков на территории Черкасской и Донецкой областей у фигурантов обнаружено и изъято более 2 кг каннабиса, почти 100 г метадона и еще 83 расфасованные пакеты с ним, мобильные телефоны, банковские карты, черновые записи, оборудование для взвешивания и упаковки, денежные средства.
Организатору и части участников группы сообщено о подозрении в совершении особо тяжких преступлений. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.
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