Правоохранители Луганщины разоблачили межрегиональную группу наркоторговцев

14:10 23 Апрель Киев, Украина

Согласно информации правоохранителей , задержанные члены межрегиональной группы наладили сеть по сбыту наркотиков на территории трех областей Украины , а также организовали канал контрабанды .

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Разоблачена межрегиональная группа, которая наладила сеть по сбыту особо опасных наркотических средств на территории Луганской, Донецкой и Черкасской областей, а также организовала канал контрабанды в РФ", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в состав группы входили 5 человек, жителей Донецкой, Черкасской областей и города Сорокино на временно неподконтрольной территории Луганской области.

Наркоторговцы распространяли метадон и каннабис через каналы в мессенджерах. "Товар" передавали заказчикам по почте и путем "закладок" после перечисления средств на банковские счета.

Задокументированы факты сбыта и эпизод контрабанды метадона в РФ для дальнейшего перемещения на временно неподконтрольную территорию Луганской области.



Во время проведения обысков на территории Черкасской и Донецкой областей у фигурантов обнаружено и изъято более 2 кг каннабиса, почти 100 г метадона и еще 83 расфасованные пакеты с ним, мобильные телефоны, банковские карты, черновые записи, оборудование для взвешивания и упаковки, денежные средства.



Организатору и части участников группы сообщено о подозрении в совершении особо тяжких преступлений. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.