Правоохранители Киева задержали мужчину, возомнившего себя рабовладельцем
17:34 21 ноября Киев, Украина
Полиция Киевщины
задержала владельца СТО, который силой удерживал и эксплуатировал работника.
Об этом сообщает начальник полиции Киевской области Андрей Небитов.
"Владелец СТО в Броварах втянул потерпевшего в долговую яму, а потом заставлял работать безвозмездно, содержал в непригодных для жизни условиях, забрал документы и телефон, наносил телесные повреждения, лишал пищи", - говорится в сообщении.
Небитов рассказал, что в июле этого года должник попытался скрыться от своего рабовладельца, но тот его вернул и продолжал эксплуатировать. Кроме того, владелец СТО заставил работника переписать свое имущество на работодателя.
"Мы провели ряд обысков на СТО, где содержали потерпевшего, а также по месту жительства злоумышленника. Полицейские задержали злодея. По факту торговли людьми правоохранители
открыли уголовное производство. За совершенное злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы", - отметил Небитов.
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