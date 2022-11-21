Правоохранители Киева задержали мужчину, возомнившего себя рабовладельцем

17:34 21 ноября Киев, Украина





Об этом сообщает начальник полиции Киевской области Андрей Небитов. Полиция Киевщины задержала владельца СТО, который силой удерживал и эксплуатировал работника.Об этом сообщает начальник полиции Киевской области Андрей Небитов.

"Владелец СТО в Броварах втянул потерпевшего в долговую яму, а потом заставлял работать безвозмездно, содержал в непригодных для жизни условиях, забрал документы и телефон, наносил телесные повреждения, лишал пищи", - говорится в сообщении.

Небитов рассказал, что в июле этого года должник попытался скрыться от своего рабовладельца, но тот его вернул и продолжал эксплуатировать. Кроме того, владелец СТО заставил работника переписать свое имущество на работодателя.