Правоохранители Киева перекрыли канал сбыта оружия в столицу

15:14 12 июля Киев, Украина

Во время проведения оперативных мероприятий полиция задержала 47-летнего жителя Полтавы, который пытался ввезти в Киев оружие, с целью продажи.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Злоумышленник был задержан на въезде в Киев, во время обыска в багажнике автомобиля мужчины обнаружили и изъяли предметы, похожие на автоматы Калашникова АКМ и АКСУ калибра 5.45.

По заключению экспертизы, изъятые предметы относятся к боевому нарезному огнестрельному оружию. Кроме того, по месту жительства фигуранта изъяли патроны различного калибра.



Мужчину 1974 года рождения задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им оказался житель Полтавы 1974 года рождения, ранее судимый за совершение аналогичного преступления.



По данному факту следственный отдел Шевченковского управления полиции начал уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.



Следователи сообщили фигуранту о подозрении, суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога 45 тысяч гривен.



За содеянное ему грозит до семи лет лишения свободы.