Правительство предупреждает о массовых рассылках вредоносного программного обеспечения

Правительственная команда реагирования на чрезвычайные события CERT-UA сообщает о массовых рассылках вредоносного программного обеспечения на электронные почтовые адреса сотрудников государственных органов и граждан Украины.
Об этом говорится в сообщении CERT-UA на странице Facebook.
В настоящее время наблюдаются массовые рассылки вредоносного программного обеспечения на имейлы и граждан Украины.
Об этом говорится в сообщении CERT-UA на странице Facebook.
В настоящее время наблюдаются массовые рассылки вредоносного программного обеспечения на имейлы и граждан Украины.
Просят всех, кто получал или открывал указанное письмо, немедленно сообщить это по почте [email protected]
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии