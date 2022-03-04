Правительство предупреждает о массовых рассылках вредоносного программного обеспечения

19:24 04 Март Киев, Украина

Правительственная команда реагирования на чрезвычайные события CERT-UA сообщает о массовых рассылках вредоносного программного обеспечения на электронные почтовые адреса сотрудников государственных органов и граждан Украины.



Об этом говорится в сообщении CERT-UA на странице Facebook.



В настоящее время наблюдаются массовые рассылки вредоносного программного обеспечения на имейлы и граждан Украины.

“Была обнаружена рассылка е-писем из ящика [email protected] с темой письма “Письмо”, в котором содержится вложение “письмо справедливости.xlsx”, которое при открытии загружает вредоносное программное обеспечение FormBook. Указанный файл был впервые замечен еще 28 февраля 2022 года", – объясняет CERT-UA.

Просят всех, кто получал или открывал указанное письмо, немедленно сообщить это по почте [email protected]