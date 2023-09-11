Правительство передало активы российского пропагандиста Лебедева в управление Фонда госимущества

17:24 11 сентября Киев, Украина

Кабин принял решение о передаче арестованных активов российскому дизайнеру и пропагандисту Артемию Лебедеву в управление Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ).



Об этом сообщает пресс-служба ФГИУ.

"В июле Высший антикоррупционный суд в полном объеме удовлетворил иск Министерства юстиции Украины и изъял эти активы у представителя страны-агрессора", - напомнили в Фонде.

В частности, речь идет о двух квартирах в Киеве, площадью 138,5 кв. м и 193,2 кв. м. Ранее они находились в прямом владении Лебедева, а также косвенно через бизнес-партнера Константина Моршнева.



Фонд государственного имущества Украины осуществит все необходимые процедуры государственной регистрации прав собственности на указанные активы. После завершения этого этапа будут рассмотрены вопросы приватизации или передачи в аренду указанного имущества. Денежные средства от продажи или аренды санкционного имущества пойдут в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии.