Позвонил дочери узнать, как его зовут: мужчина потерял память за рулем автомобиля

18:22 11 декабря Киев, Украина

В какой-то момент, находясь за рулем грузовика, водитель одного из предприятий Винницы потерял память, после чего позвонил дочери и пытался узнать хоть что-то о себе, но это не помогло.

Дочь набрала номер 102 и экипаж патрульных Винницы направился разыскивать ее отца. Неравнодушный человек, который оказался в это время рядом с водителем, указал полицейским, что ехать нужно на улицу Максима Шимко.

Об этом сообщает пресс-служба Департамента патрульной полиции НПУ.

"Прибывшие на место происшествия патрульные стали успокаивать растерянного мужчину, который ничего не помнил", - добавили в патрульной полиции.

Инспекторы вызвали карету скорой помощи и в телефонном режиме сориентировали дочь о местонахождении ее отца.

"После приезда медиков у 46-летнего мужчины начала неметь рука. Врачи скорой заподозрили у него признаки инсульта, поэтому госпитализировали водителя в больницу", - отметили в ведомстве.

Добавим, по данным ЦОЗ Минздрава, сердечно-сосудистые заболевания являются главной причиной всех смертей в Украине (67%). По этому показателю наша страна остается одним из европейских лидеров.



По официальной статистике, в Украине цереброваскулярные заболевания являются причиной смертности №2 (100-110 тыс. смертей, около 14% всех умерших). Ежегодно происходит 100-110 тысяч инсультов (более трети из них - у людей трудоспособного возраста), 30-40% больных инсультом умирают в течение первых 30 дней и до 50% - в течение года от начала заболевания; 20-40% выживших больных становятся зависимыми от посторонней помощи (12,5% первичной инвалидности) и лишь около 10% возвращаются к полноценной жизни.