Пожары в рф: загорелась церковь, в которой благословляли россиян на войну

11:20 25 января Киев, Украина

В россии в городе Кирове загорелась Феодоровская церковь, в которой благословляли россиян на войну в Украине. Об этом сообщают росСМИ.
 
"Сегодня в 01:38 поступила информация о пожаре в церкви Феодоровской иконы Божией Матери на Набережной Грина, 7А. Погибших и травмированных нет", – цитирует агентство пресс-службу спасателей.

По данным МЧС, площадь пожара составила 50 квадратных метров. Пламя быстро охватило деревянную крышу постройки. К тушению привлекли 35 пожарных и 12 единиц техники, огонь потушили около 6:00.

Феодоровская церковь была построена в Кирове в 2007 году. Раньше на этом месте находился храм начала ХХ века, посвященный той же иконе, однако в 1962 году он был уничтожен.

Украинские паблики пишут, что это "кара небесная".
 
"В российском Кирове горит Феодоровская церковь, где сектанты Гундяева крестили рашистов перед их походом на войну против Украины", - говорится в сообщении ТГ-канала Украина 365.