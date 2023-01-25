Пожары в рф: загорелась церковь, в которой благословляли россиян на войну

В россии в городе Кирове загорелась Феодоровская церковь, в которой благословляли россиян на войну в Украине. Об этом сообщают росСМИ.
По данным МЧС, площадь пожара составила 50 квадратных метров. Пламя быстро охватило деревянную крышу постройки. К тушению привлекли 35 пожарных и 12 единиц техники, огонь потушили около 6:00.
Феодоровская церковь была построена в Кирове в 2007 году. Раньше на этом месте находился храм начала ХХ века, посвященный той же иконе, однако в 1962 году он был уничтожен.
Украинские паблики пишут, что это "кара небесная".
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