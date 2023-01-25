Пожары в рф: загорелась церковь, в которой благословляли россиян на войну

11:20 25 января Киев, Украина

В россии в городе Кирове загорелась Феодоровская церковь , в которой благословляли россиян на войну в Украине. Об этом сообщают росСМИ.

"Сегодня в 01:38 поступила информация о пожаре в церкви Феодоровской иконы Божией Матери на Набережной Грина, 7А. Погибших и травмированных нет", – цитирует агентство пресс-службу спасателей.



По данным МЧС, площадь пожара составила 50 квадратных метров. Пламя быстро охватило деревянную крышу постройки. К тушению привлекли 35 пожарных и 12 единиц техники, огонь потушили около 6:00.



Феодоровская церковь была построена в Кирове в 2007 году. Раньше на этом месте находился храм начала ХХ века, посвященный той же иконе, однако в 1962 году он был уничтожен.



Украинские паблики пишут, что это "кара небесная".