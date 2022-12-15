Пожары в рф: в Иркутске горит нефтеперерабатывающий завод

15 декабря, вспыхнул крупный пожар на территории предприятия Ангарской нефтехимической компании (АНХК) в Иркутской области. Об этом сообщают росСМИ.
Он также сообщил о двух пострадавших в результате инцидента. Прокуратура начала проверку исполнения законодательства о промышленной безопасности.
В соцсетях распространяется видео, предположительно, снятое в момент возникновения пожара. На кадрах с камеры наблюдения видна сильная вспышка. Очевидцы также рассказывают о громком взрыве, который услышали жители Ангарска и Ленинского района Иркутска.
Позже в МЧС сообщили, что пожар локализован на площади 2,5 тыс. кв. м, два человека погибли.
Предварительно, причиной взрыва стала загазованность систем технологической установки.
В соцсетях распространяется видео, предположительно, снятое в момент возникновения пожара. На кадрах с камеры наблюдения видна сильная вспышка. Очевидцы также рассказывают о громком взрыве, который услышали жители Ангарска и Ленинского района Иркутска.
Позже в МЧС сообщили, что пожар локализован на площади 2,5 тыс. кв. м, два человека погибли.
Предварительно, причиной взрыва стала загазованность систем технологической установки.
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