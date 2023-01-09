Пожары в рф: неизвестный поджег военкомат в Иркутской области
11:44 09 января Киев, Украина
В российском Братске Иркутской области неизвестный бросил в окно военкомата
бутылку с зажигательной смесью.
Об этом сообщают росСМИ.
"Новый год - новый поджог военкомата. На этот раз в Братске. Нападению подвергся военный комиссариат на Рябиновой улице. Приблизительно в 2 часа ночи охранник заметил, что из здания идет дым, и вызвал пожарных. Оказалось, что кто-то бросил в окно помещения на первом этаже бутылку с зажигательной смесью", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что на место приехало несколько экипажей пожарных, огонь удалось потушить, прежде чем он охватил все здание. Поджигателя ищут.
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