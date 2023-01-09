Пожары в рф: неизвестный поджег военкомат в Иркутской области

Об этом сообщают росСМИ.

"Новый год - новый поджог военкомата. На этот раз в Братске. Нападению подвергся военный комиссариат на Рябиновой улице. Приблизительно в 2 часа ночи охранник заметил, что из здания идет дым, и вызвал пожарных. Оказалось, что кто-то бросил в окно помещения на первом этаже бутылку с зажигательной смесью", - говорится в сообщении.