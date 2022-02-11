Пожары в Луганской области: чиновники ГСЧС пойдут под суд

20:12 19 Май Киев, Украина

Луганская облпрокуратура направила в суд обвинительные акты в отношении шести сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) за подделку документов и имитацию тушения возгораний во время масштабных пожаров на Луганщине.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокуратуры.

"Расследованием установлено, что инспекторы по указанию начальника структурного подразделения ГСЧС Луганщины подделывали акты о пожарах, которые произошли в начале июля 2020 года на территории дачного кооператива Озеро Волчье в Новоайдарском районе, с целью создания видимости об эффективной их ликвидации для правоохранительных органов, органов государственной власти и местного самоуправления, средств массовой информации и общества", - говорится в сообщении.

Сотрудники ГСЧС в официальные документы вносили неправдивую информацию о выезде на территорию, где был пожар, и о ликвидации огня силами и средствами пожарно-спасательных отрядов.



Однако следствие установило, что такие меры не осуществлялись, а сотрудники ГСЧС умышленно фальсифицировали 46 актов о пожарах для искажения статистических показателей, отметили в генпрокуратуре.



На территории указанного дачного кооператива в результате сильных пожаров погибли три человека, были уничтожены жилые дома, хозяйственные постройки.



Также, добавили в пресс-службе, идет досудебное расследование в уголовном производстве по фактам служебной халатности со стороны руководства и должностных лиц ГУ ГСЧС Украины в Луганской области и Луганского областного управления лесного и охотничьего хозяйства, служебного подлога, а также присвоения чужого имущества путем злоупотребления служебным положением.