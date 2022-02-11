Пожары в Луганской области: чиновники ГСЧС пойдут под суд

Луганская облпрокуратура направила в суд обвинительные акты в отношении шести сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) за подделку документов и имитацию тушения возгораний во время масштабных пожаров на Луганщине.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокуратуры.
Сотрудники ГСЧС в официальные документы вносили неправдивую информацию о выезде на территорию, где был пожар, и о ликвидации огня силами и средствами пожарно-спасательных отрядов.
Однако следствие установило, что такие меры не осуществлялись, а сотрудники ГСЧС умышленно фальсифицировали 46 актов о пожарах для искажения статистических показателей, отметили в генпрокуратуре.
На территории указанного дачного кооператива в результате сильных пожаров погибли три человека, были уничтожены жилые дома, хозяйственные постройки.
Также, добавили в пресс-службе, идет досудебное расследование в уголовном производстве по фактам служебной халатности со стороны руководства и должностных лиц ГУ ГСЧС Украины в Луганской области и Луганского областного управления лесного и охотничьего хозяйства, служебного подлога, а также присвоения чужого имущества путем злоупотребления служебным положением.
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