Пожары в Калифорнии увеличились втрое

Вновь штат Калифорния страдает от огня. Вот уже третий день, как пожары в лесных массивах возобновились. За эти дни стихия усилилась втрое. Так, если в начале пожар охватил 4 тысячи гектаров, то за двое суток пламенем были охвачены уже до 11,6 тысяч гектаров.

Отмечается, что стихией на склонах гор Сан-Габриель неподалеку от Лос-Анджелеса минимум три здания были уничтожены, еще более пяти тысяч домов находятся под угрозой. О пострадавших и погибших не сообщалось.

По данным СМИ, в борьбе с огнем приняли участие около 500 пожарных из округов Лос-Анджелес и Санта-Моника, 6 самолетов пожарной авиации, 9 вертолетов и 50 пожарных машин.

Напомним, огонь охватил территорию Национального заповедника Анджелес в штате Калифорния в среду. По меньшей мере из 100 домов эвакуировали жителей.

Ранее в конце июля также в Калифорнии лесной пожар охватил площадь около пяти гектаров, эвакуировать пришлось почти восемь тысяч людей.