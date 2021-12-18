Пожары на Луганцине продолжаются: трое погибших

По состоянию на 7 часов утра 8 июля, на территории Новоайдарского района Луганской наблюдаются отдельные очаги горения лесных массивов вблизи с. Смоляниново (кварталы 136, 15, 16, 17, 20, 24), с. Капитаново (кварталы 74, 84, 80, 78) и с. Вороново (кварталы 24, 25, 26, 31, 32, 33)

Площадь пожара устанавливается.

Силами ДСНС эвакуированы из жилых домов с. Смоляниново и дачного кооператива "Волчье озеро" 30 человек (из них 13 детей) и 30 человек отселены.



В результате пожара огнем уничтожено в с. Смоляниново 23 жилых дома, повреждено - 36, также уничтожено 80 дачных домов кооператива "Волчье озеро". Информация уточняется.



Во время тушения пожара обнаружены тела трех погибших и девяти человек (из них - двое детей) госпитализированы. За медицинской помощью в больницу обращалось 42 человека.



К тушению привлечены 1125 человек и 201 единица техники, из них от ДСНС - 638 и 140 соответственно, в том числе два самолета АН-32П.



На месте пожара развернут оперативный штаб, пункт жизнеобеспечения и работает оперативная группа ДСНС.