Пожары на Луганцине продолжаются: трое погибших

Площадь пожара устанавливается.
Силами ДСНС эвакуированы из жилых домов с. Смоляниново и дачного кооператива "Волчье озеро" 30 человек (из них 13 детей) и 30 человек отселены.
В результате пожара огнем уничтожено в с. Смоляниново 23 жилых дома, повреждено - 36, также уничтожено 80 дачных домов кооператива "Волчье озеро". Информация уточняется.
Во время тушения пожара обнаружены тела трех погибших и девяти человек (из них - двое детей) госпитализированы. За медицинской помощью в больницу обращалось 42 человека.
К тушению привлечены 1125 человек и 201 единица техники, из них от ДСНС - 638 и 140 соответственно, в том числе два самолета АН-32П.
На месте пожара развернут оперативный штаб, пункт жизнеобеспечения и работает оперативная группа ДСНС.
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