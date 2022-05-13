Пожарные семь часов сражались с огнем на Змиевской ТЭС

В Харьковской области на территории Змиевской теплоэлектростанции произошел пожар, к тушению было привлечено 60 человек и 16 единиц техники.
Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Харьковской области, 14 декабря.
Указано, что 13 декабря в 1:04 ночи поступила информация о возгорании в корпусе Б энергоблока №9.
По данным спасателей, в 3:45 пожар был локализован, в 8:36 – полностью ликвидирован.
Сейчас на Змиевскую ТЭС прибыли представители ПАО "Центрэнерго". Совместно с руководством и работниками теплоэлектростанции образована рабочая группа для установления причин возникновения технологических отклонений от заданных параметров работы оборудования во избежание повторения ситуации, а также для выяснения последствий.
На предприятии утверждают, что производственное оборудование на предприятии в результате пожара не пострадала и экологических последствий в результате возгорания нет.
Справка: Змиевская ТЭС входит в состав ПАО "Центрэнерго" как отдельное структурное подразделение.
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