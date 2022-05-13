Пожарные семь часов сражались с огнем на Змиевской ТЭС

07:49 14 декабря Киев, Украина

В Харьковской области на территории Змиевской теплоэлектростанции произошел пожар , к тушению было привлечено 60 человек и 16 единиц техники.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Харьковской области, 14 декабря.



Указано, что 13 декабря в 1:04 ночи поступила информация о возгорании в корпусе Б энергоблока №9.

"К месту происшествия были направлены подразделения ГСЧС в количестве 12 отделений на автоцистернах и два – на автолестницах. По прибытию было установлено, что горела набивка двух регенеративных воздушных подогревателей и произошло повышение температуры в четырех бункерах золы. Площадь пожара составляла 50 кв. м", – говорится в сообщении.

По данным спасателей, в 3:45 пожар был локализован, в 8:36 – полностью ликвидирован.

Сейчас на Змиевскую ТЭС прибыли представители ПАО "Центрэнерго". Совместно с руководством и работниками теплоэлектростанции образована рабочая группа для установления причин возникновения технологических отклонений от заданных параметров работы оборудования во избежание повторения ситуации, а также для выяснения последствий.

На предприятии утверждают, что производственное оборудование на предприятии в результате пожара не пострадала и экологических последствий в результате возгорания нет.

"Благодаря слаженным действиям работников дежурной смены станции, безотказному срабатыванию защитного оборудования ТЭС, а также оперативному и профессиональному реагированию подразделений ГСЧС, удалось избежать повреждения производственного оборудования... Пострадавших и экологических последствий (в результате пожара - ИФ) нет", - говорится в сообщении.

Справка: Змиевская ТЭС входит в состав ПАО "Центрэнерго" как отдельное структурное подразделение.