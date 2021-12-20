Пожарные Харьковской области ликвидировали огонь в жилом доме: пострадавших нет (ВИДЕО)

В Харьковской области пожарные ликвидировали огонь в жилом доме барачного типа. Пострадавших в пожаре нет. На месте происшествия устанавливаются причины возникновения возгорания, сообщает ГУ управление ГСЧС в Харьковской области.
Звонок на службу спасения поступил 29 ноября в 16:15, в нем сообщалось, что в Изюминском районе, в селе Пятигорское возник пожар в жилом доме.
На вызов в село Пятигорское, на улицу Вишневая, 7 были отправлены три пожарно-спасательных отделения ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. К ним присоединилась добровольная пожарная команда села Андреевка Харьковской области.
На месте происшествия было установлено, что горит одноэтажная постройка барачного типа, с расположенными вряд 8-ю квартирами. Возгорание произошло в одной из заброшенных квартир. К моменту приезда спасателей огонь уже добрался до кровли здания и его деревянных перекрытий. Общая площадь возгорания составила 400 кв. метров.
Пожарные приступили к тушению огня. Локализовали огонь в 18.10, но до полуночи продолжалась ликвидация очагов горения и разборка разрушенных конструкций дома.
Благодаря совместным и скоординированным усилиям пожарных, жилые квартиры остались в целости.
На месте происшествия пострадавших не выявлено.
Сейчас соответствующими органами устанавливается причина возникновения пожара.
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