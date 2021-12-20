Пожарные Харьковской области ликвидировали огонь в жилом доме: пострадавших нет (ВИДЕО)

12:33 30 Ноябрь Киев, Украина

Харьковской области пожарные ликвидировали огонь в жилом доме барачного типа. Пострадавших в пожаре нет. На месте происшествия устанавливаются причины возникновения возгорания, сообщает ГУ управление ГСЧС в Харьковской области.

Звонок на службу спасения поступил 29 ноября в 16:15, в нем сообщалось, что в Изюминском районе, в селе Пятигорское возник пожар в жилом доме.

На вызов в село Пятигорское, на улицу Вишневая, 7 были отправлены три пожарно-спасательных отделения ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. К ним присоединилась добровольная пожарная команда села Андреевка Харьковской области.